Синоптик пообещал жителям Москвы и Подмосковья до +33 градусов 24 августа

Жаркая погода продолжает царить в Москве и Московской области. В среду, 24 августа, в регионе ожидается до +33 градусов. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня ситуация в атмосфере над столицей изменится мало. Регион останется на периферии антициклона и вновь будет солнечно и сухо», — написал он.

По словам синоптика, днем в среду воздух в Москве прогреется до +31…+33 градусов, в Подмосковье — до +28…+33 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, этот показатель является выше нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. В четверг погода изменится мало», — добавил Леус.

Москвичи с прошлой недели периодически чувствуют запах гари от природных пожаров в Рязанской области. Утром 24 августа его стало меньше: воздух очистился на северо-западе и западе города. Однако в центре осталась небольшая дымка.