Синоптик пообещал снег к воскресенью. Весна кончилась?

После ураганного ветра Москву ждет снегопад. Он начнется вечером субботы и будет идти всю ночь. Дороги снова заметет. Сразу все не растает, да и погода обещает быть прохладной.

В субботу в столице пойдет мокрый снег, рассказала сайту RT главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Снег с ветром продолжится в ночь на воскресенье. Поэтому утром в воскресенье уже установится временный снежный покров. <…> Сутки с небольшим снежный покров в Москве продержится», — пояснила она.

К воскресенью похолодает: температура опустится и будет держаться в районе нуля. Ночью столбики термометров покажут до −5 градусов. Ветер тоже будет достаточно сильным — до 15–20 метров в секунду.

В начале следующей недели интенсивных осадков быть не должно.

Поднявшийся перед выходными ветер повалил в московском регионе десятки деревьев и повредил автомобили. В Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности, штормовое предупреждение действует и в других областях. Местные жители жалуются на непогоду.