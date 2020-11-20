Синоптик пообещал Приморью солнце и легкий снег после ЧС

Власти Владивостока объявили режим ЧС в городе из-за ледяного дождя и сильного ветра. Из-за погоды повалены деревья и пропало электричество. О причинах такого буйства природы «360» рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Особенность переходного периода осень-зима в том, что идут гололедные явления. Это было и у нас — в европейской части России мы видели вчера, то же самое и на Дальнем Востоке. Когда с одной стороны — холодная воздушная масса, с другой — тепло. И вот на стыке этих масс атмосферные фронты приводят к появлению гололедных явлений», — пояснил Анатолий Цыганков.

Он добавил, что Гидрометцентр давал прогноз по циклону в Приморье еще 16 ноября. Были выданы штормовые предупреждения. Такие циклоны появляются в Приморском крае круглый год и, помимо ледяных дождей, приносят еще и сильные порывы ветра.

Сочетание ветра с гололедом привело к повсеместному обрыву проводов. Такую же погоду мы наблюдали практически все лето, когда у них там были паводки дождевые Анатолий Цыганков.

«Прохождение циклона по Дальнему Востоку — это явление нередкое, просто в летние периоды, как правило, оно в виде сильных дождей и ветра. А в переходные периоды добавляются еще гололедные явления», — уточнил Цыганков.

Циклон, который вызвал коллапс в Приморье, уходит на восток, в океан. На смену ему идет область высокого давления.

«Давление будет расти. Сегодня оно 743 миллиметра, а к четвергу будет уже 755. Будет переменная облачность, солнышко, с завтрашнего дня практически без осадков. Может, в воскресенье небольшой снежок пройдет, но совсем слабенький. Ветер северо-западный, поэтому на фоне малооблачной погоды температура будет немного понижаться», — заключил Цыганков.

Днем в субботу, 21 ноября, температура будет на уровне нуля, в воскресенье — до −3. Во вторник и среду снова 0 градусов, во Владивостоке — до −1. Ночью похолодает до −6 градусов, в понедельник еще ниже — до −9 градусов. Установится малооблачная, слегка морозная погода с высоким давлением.

Анатолий Цыганков также объяснил, как именно образуется ледяной дождь, и указал, в чем разница между гололедом и гололедицей. Первое явление гораздо более опасное, чем второе.