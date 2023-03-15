Экология 15 марта 2023, 09:49 Синоптик пообещал до +10 градусов жителям московского региона в среду Синоптик Леус: температура в Москве и Подмосковье может повыситься до +10 градусов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Потепление ждет москвичей и жителей Подмосковья в среду, 15 марта. Температура воздуха повысится до +9…+10 градусов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, российская столица в среду окажется под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет.

Реклама

«При этом тонкие облака не помешают солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, и после вчерашних +6 градусов температура прибавит еще пару градусов», — написал он.

Реклама

Леус заявил, что к вечеру столбики термометров в Москве будут показывать от +7 до +9 градусов, в Подмосковье — от +5 до +10 градусов. При этом будет дуть южный ветер с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба. Этот показатель — ниже нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле возмущенное, возможны слабые магнитные бури», — добавил синоптик.

Он добавил, что в четверг в российской столице возможны небольшие дожди и мокрый снег. Температура понизится до +2…+4 градусов.