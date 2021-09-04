Синоптик: похолодание на юге России продлится до следующей недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что похолодание на юге России задержится до конца будущей недели. Он пояснил, что такое изменение погоды вызвано североатлантическим циклоном.

По данным ТАСС, температура будет ниже климатической нормы примерно на четыре градуса. В первую очередь это касается Ростовского и Астраханского регионов. Такая погода продлится до конца будущей недели.

«Черное море на курортах Краснодарского края и Крыма по-прежнему сохранит свое тепло», — рассказал синоптик.

В Ростове-на-Дону в выходные и всю неделю после ожидается +20…+22 градуса. В Краснодаре будет солнечно и без осадков. Но температура всю неделю не будет превышать +25 градусов, а в субботу вообще установится на уровне 20.

Во Владикавказе в выходные ожидается +18…+20 градусов. Похолодание наступит и в Северной Осетии: ожидаются сильные ливни и +10…+12 градусов. В Нальчике в выходные ожидается +20…+23 градуса. В Кабардино-Балкарию также в понедельник придут ливни, похолодает до +12…+14 градусов. Потеплеет лишь к концу недели.