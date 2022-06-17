Синоптик Паршина рассказала о похолодании в Москве на следующей неделе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на следующей неделе жары в Москве не будет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она отметила, что в понедельник ожидается +20… +25 градусов. В остальные дни будет еще прохладнее — не больше +23 градусов. В ближайшие выходные ожидается максимум +14… +21 градус, заключил Паршина.

Она добавила, что жарким может быть июль. Средняя температура может составить +22… +27 градусов.