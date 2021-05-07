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    07 мая 2021, 13:25

    Синоптик опроверг прогноз о жарком лете в России

    Анастасия Калинина

    Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг заявления о жарком лете, которое сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик сказал, что лето будет умеренным.

    Синоптик опроверг прогноз о жарком лете в России

    «Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», — предала радиостанция «Говорит Москва» его слова.

    По словам Тишковца, с начала следующей недели в Москве будет главенствовать антициклон. Будет теплая и солнечная погода. Температура ночью ожидается в районе +1...+3, днем столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

    Во вторник, 11 мая, ночью будет +4…+6, днем — +19…+21. В середине следующей недели в столице днем ожидается +21…+23 градусов тепла. Синоптик отметил, что это соответствует климатической норме июня. Получается, погода в городе наладится через два-три дня.

    Вильфанд сегодня сообщил, что с мая по июль температура воздуха будет выше нормы в Северном полушарии с вероятностью 70%. Это следовало из карты прогноза Всемирной метеорологической организации (ВМО). Вероятность жаркого лета в европейской части России и на Урале — около 50%, уточнило РИА ФАН. На азиатской части вероятность — 60%. При этом специалист подчеркнул, что это прогноз не в категорическом виде.