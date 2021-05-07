Синоптик опроверг прогноз о жарком лете в России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг заявления о жарком лете, которое сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик сказал, что лето будет умеренным.

«Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», — предала радиостанция «Говорит Москва» его слова.

По словам Тишковца, с начала следующей недели в Москве будет главенствовать антициклон. Будет теплая и солнечная погода. Температура ночью ожидается в районе +1...+3, днем столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

Во вторник, 11 мая, ночью будет +4…+6, днем — +19…+21. В середине следующей недели в столице днем ожидается +21…+23 градусов тепла. Синоптик отметил, что это соответствует климатической норме июня. Получается, погода в городе наладится через два-три дня.

Вильфанд сегодня сообщил, что с мая по июль температура воздуха будет выше нормы в Северном полушарии с вероятностью 70%. Это следовало из карты прогноза Всемирной метеорологической организации (ВМО). Вероятность жаркого лета в европейской части России и на Урале — около 50%, уточнило РИА ФАН. На азиатской части вероятность — 60%. При этом специалист подчеркнул, что это прогноз не в категорическом виде.