Синоптик объявил о начале метеорологической весны в Москве и Подмосковье

С сегодняшнего дня в московском регионе наступила метеорологическая весна. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня 25 марта. Запомните этот день, поскольку он знаменует собой начало метеорологической весны. Характер метеорологических условий в течение дня практически не изменится. Поэтому будет переменная облачность. Не забудьте поменять гардероб и одевайтесь по погоде», — рассказал он.

По прогнозу синоптика, в четверг в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов. В Подмосковье будет +6…+11 тепла. Это на семь градусов выше климатической нормы марта.

Метеорологической весна считается, когда среднесуточная температура остается стабильно положительной, но по ночам еще возможно понижение до отрицательных показателей.

В четверг стало известно, что лед на Москве-реке тронулся раньше привычного. Синоптики предполагают, что это из-за промышленных предприятий.