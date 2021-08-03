Синоптик объяснил причины шквального ветра в Тверской области

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причине шквального ветра в Тверской области, который привел к нескольким жертвам. Об этом сообщил RT.

Он объяснил, что шквалы в регионе возникли из-за больших перепадов температур на атмосферном фронте. В этот раз ненастье пришло во второй половине дня, когда перепады достигают максимального значения — 10-12 градусов.

«Большие градиенты, очень большие скорости и… образование мощных групп кучево-дождевых облаков — здесь зарождаются эти стихийные явления», — заключил Шувалов.