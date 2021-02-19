Синоптик объяснил обильные снегопады в Крыму

Снегопады в Крыму начались от столкновения холодного воздуха из европейской части России и теплого ветра со Средиземного и Черного морей. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что столкновение двух разных по температуре воздушных масс и привело к появлению интенсивных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также к усилению ветра.

«Возникают микроциркуляции, небольшие циклончики и возникает неустойчивость, поэтому интенсивные постоянные осадки», — уточнил Вильфанд.

Улучшения погодных условий в Крыму можно ждать не раньше воскресенья. Ситуация начнет улучшаться постепенно. При этом представитель Гидрометцентра отметил, что обилие осадков сгладит засуху, которая была на полуострове летом 2020 года. Полностью проблему снегопад не решит, но напитает влагой землю и наполнит водохранилища.

Как сообщило ИА Nation News со ссылкой на крымский Гидрометцентр, за ночь на полуострове выпала месячная норма осадков. Высота сугробов в Керчи и около Крымского моста составила 47 сантиметров.

Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что к ликвидации последствий непогоды привлекли более 200 человек и 60 единиц техники. На автостанции в Керчи начали раздавать горячую еду, а вдоль трассы подготовили пункты временного размещения для 3300 человек.