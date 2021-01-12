Синоптик объяснил аномальные холода в России

В некоторых регионах температура снизится до минус 30 градусов. В Москве ожидается температура на восемь-десять градусов ниже нормы.

«Мы будем с вами переживать так называемое ультраполярное вторжение, когда к берегам Москвы-реки придут воздушные массы очень холодные из акватории Карского моря», — уточнил Леус.

По его словам, пониженная температура будет сохраняться, как минимум, всю первую рабочую неделю 2021 года. Эксперт пояснил, что ничего критичного в таком похолодании нет.

«Мы прослеживаем небольшое повышение температуры в начале следующей недели, но это потепление лишь вернет температурный фон в рамки климата», — уточнил он.

Также Леус добавил, что в Москве снежный покров достигнет 30 сантиметров. В некоторых регионах ожидается до 40 сантиметров снега. Кроме того, в Московском регионе местами возможна солнечная погода.