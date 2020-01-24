Синоптик обещал, что февраль в России будет похож на зиму

Февраль в России будет холоднее января. В европейской части страны ожидается переменная погода. Температура может опуститься до -10 градусов, более сильных морозов ждать не стоит.

Предварительный прогноз на следующий месяц дал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Мы не ожидаем, <…> что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской», — подчеркнул он.

В феврале, добавил Вильфанд, вероятны периоды похолодания, когда воздух остынет до -5…-10 градусов.

«То есть февраль будет больше похож на зимний месяц», — заметил метеоролог.

В эти выходные в московском регионе температура будет колебаться в пределах нуля. Ночью она опустится до минусовых значений, а днем столбики термометров покажут небольшой плюс.

Снег хоть и будет таять, но останется до следующего понедельника. В начале следующей недели, заключил Роман Вильфанд, ожидается небольшое похолодание.

Накануне синоптики пообещали, что 24 января в столице выпадут три вида осадков — снег, мокрый снег и дождь.