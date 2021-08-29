Синоптик назвал текущее лето рекордным по количеству опасных стихийных явлений

Летний сезон 2021 года в России запомнится рекордным количеством опасных стихийных явлений. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас понятно, что минувший сезон станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», — заявил синоптик. Тишковец напомнил, что российские регионы за летние месяцы пережили лесные пожары, вызванные ливнями наводнения, смерчи, мощные волны холода и жары. Обрушившиеся на страну стихийные бедствия нанесли ущерб экономики в десятки миллионов рублей. Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, площадь лесных пожаров в 2021 году составила 17,2 миллиона гектаров. Самым пострадавшим субъектом стала Якутия. Наводнения из-за небывалых осадков пережили Крым и Краснодарский край. Ураганы и смерчи обрушились на населенные пункты Тверской области и Башкирии. Температурные рекорды по жаре установились в Москве и Московской области в июле этого года.