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    29 августа 2021, 16:46

    Синоптик назвал текущее лето рекордным по количеству опасных стихийных явлений

    Анатолий Минкин

    Летний сезон 2021 года в России запомнится рекордным количеством опасных стихийных явлений. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик назвал текущее лето рекордным по количеству опасных стихийных явлений

    «Сейчас понятно, что минувший сезон станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», — заявил синоптик.

    Тишковец напомнил, что российские регионы за летние месяцы пережили лесные пожары, вызванные ливнями наводнения, смерчи, мощные волны холода и жары. Обрушившиеся на страну стихийные бедствия нанесли ущерб экономики в десятки миллионов рублей.

    Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, площадь лесных пожаров в 2021 году составила 17,2 миллиона гектаров. Самым пострадавшим субъектом стала Якутия.

    Наводнения из-за небывалых осадков пережили Крым и Краснодарский край. Ураганы и смерчи обрушились на населенные пункты Тверской области и Башкирии. Температурные рекорды по жаре установились в Москве и Московской области в июле этого года.