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    01 марта 2021, 22:43

    Синоптик назвал сроки пробуждения природы в Москве

    Артур Блянихов

    Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал возможные сроки активного пробуждения природы в российской столице. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля», — цитирует специалиста RT.

    По его словам, ситуация стабилизируется во второй декаде апреля. Среднесуточная температура будет колебаться в районе +5 градусов

    «Тогда и пойдет бурный расцвет всей природы», — добавил синоптик.