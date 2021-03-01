Синоптик назвал сроки пробуждения природы в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал возможные сроки активного пробуждения природы в российской столице. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля», — цитирует специалиста RT.

По его словам, ситуация стабилизируется во второй декаде апреля. Среднесуточная температура будет колебаться в районе +5 градусов

«Тогда и пойдет бурный расцвет всей природы», — добавил синоптик.