Экология 07 июля 2023, 10:27 Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической из-за рекордной температуры Синоптик Леус: ночь на 7 июля стала для Москвы тропической РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская столица в ночь с 6 на 7 июля пережила настоящую тропическую ночь. Дело в том, что температура воздуха в большинстве районов Москвы не опускалась ниже +20 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В продолжение темы про „тропические“ ночи в Москве. Прошедшей ночью Москва обновила суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха», — написал он.

Реклама

По его словам, на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила +21,8 градуса. Это на 0,7 градуса больше установленного в 1954 году рекорда. Тогда температура воздуха в городе поднялась до +21,1 градуса.

Синоптик отметил, что такие теплые ночи опаснее для здоровья, чем высокие температуры днем. Получается, что организм не успевает отдохнуть от тепловой нагрузки.

Однако в скором времени в Москве похолодает. Уже в субботу днем будет +20…+25 градусов, в воскресенье — от +21 до +26 градусов. Температура воздуха в понедельник, 10 июля, поднимется не выше +22 градусов.