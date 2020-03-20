Синоптик назвал дату «генерального наступления весны» в Москве

По словам синоптика, во второй части следующей недели жителей всей Центральной России ждет отличная погода.

«Будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет почти до штиля, а показания барометров повысятся до аномально высокого уровня — 765 миллиметров ртутного столба», — отметил Тишковец.

При этом он пояснил, что по ночам будет еще прохладно, около нуля градусов. Но к следующим выходным можно ждать +7…+12 градусов тепла, что на пять градусов выше положенного.

По его словам, следующая среда станет началом метеорологической весны. В этом году она наступит на два дня раньше.

«А наступление так называемой фенологической весны, когда температура суток +5 градусов и выше, прогнозируется в последние дни марта», — подытожил Тишковец.

Выходные этой недели в Москве будут прохладными и даже снежными. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что в этом виновата восточная часть антициклона, который надвигается с севера.

Как уточнила газета «Известия», по прогнозу в субботу, 21 марта, пройдет небольшой снег. Ночная температура опустится до -2...-4 градусов в городе, а в Подмосковье до -7 градусов. Днем столбики термометра не поднимутся выше 0 градусов. Воскресенье будет безветренная и ясная погода, которая сохранится до понедельника.