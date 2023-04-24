Экология 24 апреля 2023, 12:41 Синоптик Леус заявил, что в Петербург 24 апреля придут дожди

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Дожди и облачная погода придут в Петербург. Несмотря на это, температура в городе будет выше климатической нормы. Такой информацией поделился синоптик Михаил Леус. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

«На смену солнечному и сухому антициклону с запада пожалует облачная гряда фронтального раздела. Во второй половине дня облаков в небе станет больше и местами пройдут небольшие дожди», — рассказал Леус.

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Специалист подчеркнул, что 24 апреля температура воздуха поднимется до +21 градуса. В области же показатели будут колебаться от +17 до +22 градусов. Скорость ветра составит четыре-девять метров в секунду.