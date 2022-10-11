Синоптик Леус заявил, что теплая погода в Москве продлится несколько недель | 360°

Экология 11 октября 2022, 16:15 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик Леус заявил, что теплая погода в Москве продлится несколько недель

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Похолодание придет в Москву лишь спустя несколько недель. Такой информацией поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщило радио «КП».

По словам специалиста, теплая погода в городе будет стоять до конца октября. Такое обстоятельство нетипично для данных территорий. Обычно первые заморозки приходят в Москву уже 11 октября, передали. «Известия».

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«Погода будет по большей части теплее, чем она должна быть в октябре. Ну разве что дождей будет в последней декаде месяца побольше, чем обычно», — пояснил синоптик.

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