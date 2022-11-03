Синоптик Леус спрогнозировал мокрый снег в Тульской области к концу ноября | 360°

Экология 03 ноября 2022, 17:32 Синоптик Леус спрогнозировал мокрый снег в Тульской области к концу ноября

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в конце ноября в Тульской области выпадет больше осадков, чем за весь месяц. В регионе ожидается мокрый снег, сообщила ТСН24.

Синоптик уточнил, что несмотря на это, количество осадков составит не более 70-90% от месячной нормы. Средняя температура также будет выше, чем полагается, на один-два градуса.

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«Самыми холодными окажутся первые полторы недели, с 1 по 10 ноября, а остальная часть месяца окажется относительно теплее нормы», — заключил Леус.

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