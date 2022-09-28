Синоптик Леус предупредил о первом снеге в Москве в середине октября | 360°

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Синоптик Леус предупредил о первом снеге в Москве в середине октября

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Первый снег выпал в Новосибирске в ночь с 27 на 28 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда первый снег может выпасть в Москве, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, до конца сентября снег в Москве не выпадет. Однако, по его словам, снег может выпасть после первой недели октября.

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«По синоптическому положению именно в эти числа температурные показатели будут достаточно низкими — около нуля градусов. Не исключены минусовые показатели. Согласно имеющимся на сегодня данным, первый снег выпадет в Москве в период с 13 по 15 октября», — отметил специалист.

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