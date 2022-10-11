Синоптик Леус пообещал возвращение бахатного сезона в Крым | 360°

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Синоптик Леус пообещал возвращение бахатного сезона в Крым

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Бархатный сезон вернется на юг России, в том числе в Крым. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

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По данным газеты «Известия», в предыдущие выходные в южных регионах были дожди и шторм. К концу недели погода наладится. Ожидается температура +4… +9 градусов ночью и +15…+19 градусов днем. Осадки и сильный ветер повториться не должны, заключил синоптик.

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