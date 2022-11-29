Экология 29 ноября 2022, 18:11 Синоптик Лапчик рассказала, когда в Новосибирске закончатся сильные морозы Синоптик Лапчик заявила, что новосибирские морозы завершатся 5 декабря

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В Новосибирск пришли сильные морозы. Ночью в понедельник температура воздуха достигла отметки в -42 градуса. Начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала, как долго будут мерзнуть жители города. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалист пояснила, что значительное похолодание пришло в город из-за блокировки поступления воздушных масс из Казахстана и европейской части России. В регион начали приходить воздушные массы с северной части России, понижая температуру. При этом последний раз столбик термометра опускался до настолько низких показателей в конце ноября в 2006-м и 2014-м годах.

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Специалист пояснила, что улучшится ситуация 5 декабря. В регионе выпадет снег, а также немного потеплеет. Однако рассчитывать на значительное потепление не стоит.

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