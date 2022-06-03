Синоптик Лапчик рассказала, какой погоды стоит ждать в Кузбассе летом

В ближайшее время в Кузбасс должна вернуться теплая погода. Такой информацией поделилась начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. Об этом сообщил «Царьград».

Эксперт пояснила, что волна арктического воздуха, которая принесла в регион холода, будет единственной в июне. В ближайшее время температура поднимется, а осадки отступят.

В июле в Кузбассе будет засушливая погода, а вот в августе показатели будут в пределах климатической нормы.