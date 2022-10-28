Синоптик Куткевич заявил, что снег в Петербурге начнется в ближайшие дни | 360°

28 октября 2022, 04:23
Синоптик Куткевич заявил, что снег в Петербурге начнется в ближайшие дни
В ближайшее время в Санкт-Петербурге может выпасть первый снег, однако он не задержится надолго. Таким мнением поделился петербургский синоптик Юрий Куткевич. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Эксперт пояснил, что земля на данный момент не успела промерзнуть. Первая неделя ноября будет довольно теплой. При этом в начале недели в основном будут идти дожди, однако снег также может выпасть.
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«Первый снег может выпасть, но, пока земля не промерзла, он будет быстро таять. Чтобы он лег, нужно понижение температуры», — пояснил Куткевич.
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