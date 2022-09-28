Синоптик Колесов заявил, что снег не придет в Ленинградскую область в конце сентября | 360°

Экология 28 сентября 2022, 05:10 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик Колесов заявил, что снег не придет в Ленинградскую область в конце сентября

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В Ленинградской области не стоит ждать снега в конце сентября. Такой информацией поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, осадки стоит ждать в Карелии. Однако выпавший снег довольно быстро растает. Серьезный снегопад начнется еще нескоро.

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«В Петрозаводске точно будет мокрый снег. По [Ленинградской] области — нет», — рассказал специалист.

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