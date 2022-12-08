08 декабря 2022, 23:11
Синоптик Колесов пообещал петербуржцам снежный Новый год
Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что к Новому году в городе ожидается снежная погода. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам синоптика, потепления в городе не будет. Более того, если снега выпадет еще больше, может случиться коллапс.
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«До Нового года снег, скорее всего — на 80% — долежит, потому что тепла пока мы не видим», — цитирует Колесова "Петербургский дневник".
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