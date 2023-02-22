Экология 22 февраля 2023, 21:33 Синоптик Колесов рассказал, какую погоду стоит ждать на выходных в Петербурге Похолодание придет в Петербург на выходных

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге на выходных будет держаться холодная погода. Такой информацией поделился главный городской синоптик Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

Реклама

Как рассказал Колесов, в ночь на 23 февраля температура будет варьироваться на отметке от -16 до -18 градусов. На окраинах города она может достигнуть -21 градуса. Осадков ждать не стоит, погода будет ясной. Днем же столбик термометра покажет -5 градусов. В воскресенье температура составит от -2 до -6 градусов. Также начнется снег, усилится ветер.