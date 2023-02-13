13 февраля 2023, 17:45
Синоптик Колесов рассказал, какая погода продержится в Петербурге до середины недели
Синоптик Колесов заявил, что в Петербурге будет держаться сухая и теплая погода
До середины недели в Санкт-Петербурге продержится сухая и теплая погода. Такой прогноз сделал главный синоптик города на Неве Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.
По словам специалиста, регион попал под влияние обширного циклона с центром над югом Баренцева моря. Благодаря нему в городе установилась теплая погода. Количество осадков в ближайшие дни будет минимальным.
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«Температура воздуха в городе несколько дней будет близкой к 0 градусов, ночью понижаясь до отрицательных значений, днем повышаясь до слабоположительных», — отметил специалист.
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