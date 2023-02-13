Экология 13 февраля 2023, 17:45 Синоптик Колесов рассказал, какая погода продержится в Петербурге до середины недели Синоптик Колесов заявил, что в Петербурге будет держаться сухая и теплая погода

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До середины недели в Санкт-Петербурге продержится сухая и теплая погода. Такой прогноз сделал главный синоптик города на Неве Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

По словам специалиста, регион попал под влияние обширного циклона с центром над югом Баренцева моря. Благодаря нему в городе установилась теплая погода. Количество осадков в ближайшие дни будет минимальным.

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«Температура воздуха в городе несколько дней будет близкой к 0 градусов, ночью понижаясь до отрицательных значений, днем повышаясь до слабоположительных», — отметил специалист.

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