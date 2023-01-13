Экология 13 января 2023, 00:31 Синоптик Колесов предупредил о резком потеплении в Петербурге

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Серьезное потепление начнется в Санкт-Петербурге 13 января. Температура там поднимется до +4 градусов. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на его Telegram-канал.

Специалист предупредил о том, что в городе начнется дождь. При этом подобная погода продолжится на протяжении нескольких дней.

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«Старый Новый год опять получается экстремальным, ведь всего +4,4 градуса было в 1994 году, а мы ждем и 14 января до +3…+4 градусов», — рассказал синоптик.

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