Экология 21 июня 2023, 19:29 Синоптик Колесов предупредил о ливнях и грозах в Санкт-Петербурге 22 июня

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В четверг, 22 июня, в Санкт‑Петербурге пройдут дожди. При этом температура будет достигать отметки в +30 градусов. Такой информацией поделился синоптик Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

Колесов пояснил, что в районе Финского залива температура будет прохладнее.

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«Кратковременные дожди, ливни, местами грозы и град с усилением ветра при грозах до 15–20 метров в секунду пройдут по территории Ленинградской области и во второй половине дня — в Санкт-Петербурге», — сообщил синоптик.

После прохождения атмосферного фронта температура должна упасть. Столбики термометра не будут подниматься выше +23 градусов.