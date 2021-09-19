Синоптик Гидрометцентра предрек сильные дожди в Подмосковье

Сильный ливень обрушится на Москву в понедельник, но максимальные осадки ожидаются в Московской области. Об этом замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал РЕН ТВ.

Дождевой фронт зацепит Москву слабым дождем, который пройдет в столице в воскресенье вечером, примерно в 21:00. Но осадки будут сохраняться и в ближайшие три-четыре дня. За сутки может выпасть до семи миллиметров осадков.

Вероятность рекордного ливня в Москве составляет 50 на 50, по оценке синоптика. Куда более обильные осадки возможны на юго-востоке Подмосковья. Сильные дожди зарядят и в Рязанской области, а также в Туле.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в понедельник на Москву может обрушиться мощнейший ливень, которого в столице не было более 73 лет. По прогнозу синоптика, за сутки в столице выпадет около 21 миллиметра осадков, а за четыре дня — больше половины месячной нормы.

Ранее в МЧС предупредили, что в Москве вечером 19 сентября ожидаются ливень и ветер с порывами до 18 метров в секунду.