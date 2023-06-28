Экология 28 июня 2023, 06:47 Синоптик дал прогноз погоды в Центральной России на июль Синоптик Тишковец предупредил об аномально жарком и засушливом июле в Центральной России Freepik

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Июль так же, как и первый месяц лета, пройдет с небольшим количеством осадков, но в отличие от него с превышением нормы по температуре воздуха. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил радиостанцию Sputnik о жарком и засушливом периоде в Центральной России.

В июне температура воздуха оставалась ниже нормы, как и осадки — выпало всего 60% от средних показателей за много лет. Отставание от нормы по теплу, заявил синоптик, к концу месяца выправится, а в июле россиян ждет настоящая жара.

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«Температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям», — сказал он.

Евгений Тишковец заявил, что норма в июле для Центральной России составила +10…+15 градусов ночью и +22…+27 градусов днем. Однако повторится недобор по осадкам — выпадет около половины месячной нормы.

К Москве приблизилась область низкого давления, поэтому 29 июня пройдут сильные дожди и грозы. Об этом заявили в Гидрометцентре.