Сильный ветер в Москве за сутки повалил 21 дерево

Минувшей ночью в Москве дул сильный ветер. В результате было повалено 21 дерево. Помимо этого, пострадал один человек.

«Упавшим деревом в четверг был травмирован 30-летний мужчина, он госпитализирован. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает», — передал «Интерфакс» слова источника.

Сильный ветер — до 20 метров в секунду — также повредил около девяти машин. Тем не менее городской инфраструктуре ущерба нанесено не было, системы жизнеобеспечения столицы работали штатно. Накануне в московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, за сутки в Москве местами выпало до четверти месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что заметное потепление ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) уже в эти выходные. В воскресенье дневная температура достигнет 15–18 градусов тепла. Теплая погода продержится до середины следующей недели. Потом возможны осадки.