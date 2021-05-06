Сильный ветер в Москве повалил более 50 деревьев на автомобили

Из-за сильного ветра в Москве упали 56 деревьев. В результате повреждения получили 44 автомобиля. Кроме того, пострадали два человека.

Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

«Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 17:00 ветром повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — сказано в сообщении.

При этом москвичей предупредили, что сильный ветер не прекратится до конца дня. Жителей призвали по возможности отказаться от прогулок. Если попасть на улицу необходимо, им посоветовали быть внимательными, не парковаться у деревьев и не укрываться под ними. Чтобы оповестить жителей о неблагоприятных условиях, активировали рассылку СМС-сообщений.

Из-за ураганного ветра городские службы и службы спасения Москвы перешли в решим повышенной готовности. «Желтый» уровень погодной опасности продлили до утра 9 мая. Ранее предупреждение действовало до 21:00 7 мая. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в столичном регионе достигают 15–17 метров в секунду. В некоторых регионах эта цифра достигает 20 метров в секунду.