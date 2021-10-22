Сильный ветер в московском регионе повалил более 100 деревьев

Сильный ветер в Москве в пятницу повалил 20 деревьев. В Подмосковье непогода привела к падению почти 90 деревьев. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

В Москве ветер повалил 20 деревьев во время грозы. В одном из районов столицы дерево упало на детскую площадку, в другом районе дерево обрушилось на лавочку в сквере. Повреждены несколько припаркованных машин. Сведений о пострадавших не поступало.

В разных округах Московской области к 16:00 ветром были повалены 88 деревьев. Повреждены 24 автомобиля.

Энергетики в Подмосковье из-за непогоды были переведены на режим повышенной готовности. Во избежание неполадок в сетях к дежурству привлекли сотни бригад, сообщал министр энергетики региона Александр Самарин.

МЧС утром предупредили жителей Москвы и области о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. Людей призывали по возможности не выходить на улицу.

Ураганный ветер в Москве сегодня также сорвал зубец со стены Кремля. Очевидцы сняли это на видео. На кадрах запечатлели момент обрушения строительных лесов.