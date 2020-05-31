Сильный ветер с грозами накроет Москву 31 мая

Дождливая непогода продолжает терзать столицу. Жителей города предупреждают, что до 1 июня синоптики обещают сильный ветер, осадки, а местами пройдут грозы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Москвичам напомнили, что при грозе резко ухудшается видимость на дороге, поэтому необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Кроме того, во время грозы нельзя находиться рядом с водоемами. Если на улице сильный ветер, то нужно обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — отметили в МЧС.

Ранее Росгидромет объявил штормовое предупреждение в Москве и области из-за грозы, ливней и сильного ветра. Всего за два дня в столице выпало более 140% от месячной нормы осадков. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «360», что такое явление можно назвать уникальным. Он объяснил, что ливни принесли фронтальные разделы южного циклона.