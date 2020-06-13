Сильный ветер останется в Москве до конца выходных

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 13 июня до 21:00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при таких порывах ветра нужно обходить щиты и шаткие конструкции, а главное не укрываться под деревьями. В этих же местах не стоит оставлять свои автомобили.

Главное в такую погоду сохранять внимательность и осторожность, и не оставлять детей без присмотра.