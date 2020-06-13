Сильный ветер останется в Москве до конца выходных
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре с порывами от 12 до 17 метров в секунду. Прогноз действует с 18:00 субботы, 13 июня, до 21:00 воскресенья, 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 13 июня до 21:00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что при таких порывах ветра нужно обходить щиты и шаткие конструкции, а главное не укрываться под деревьями. В этих же местах не стоит оставлять свои автомобили.
Главное в такую погоду сохранять внимательность и осторожность, и не оставлять детей без присмотра.