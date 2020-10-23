Сильный ветер и снег начнутся на Урале в выходные

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, из-за высокой влажности на дорогах образуется гололедица.

«Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками», — предупредили людей в пресс-службе.