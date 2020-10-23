Сильный ветер и снег начнутся на Урале в выходные
Сильный ветер и мокрый снег ожидают на Среднем Урале к выходным. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, из-за высокой влажности на дорогах образуется гололедица.
«Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками», — предупредили людей в пресс-службе.