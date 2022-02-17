Сильный ветер и мокрый снег накроют Москву

Сильный ветер и мокрый снег предсказали синоптики в Москве в четверг, 17 февраля. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» жителям города посоветовали воздержаться от пребывания на улице в сложных погодных условиях или же вести себя осторожно.

В посте указали, что синоптики ожидают в городе порывистый ветер скоростью до 20 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Если пребывание на улице необходимо, то не стоит укрываться под деревьями и оставлять рядом с ними машины.

Температура воздуха будет держаться на уровне +3 градусов. При вождении москвичей призвали соблюдать строго правила дорожного движения, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию между другими автомобилями.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснял, что непогоду в столицу принесет циклон под названием «Иления».