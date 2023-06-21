Экология 21 июня 2023, 18:26 Сильный ветер и град придут в Санкт-Петербург

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Сильное ухудшение погоды ожидается в Санкт‑Петербурге завтра, 22 июня. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В городе ожидаются сильный ветер, грозы и ливни. Скорость ветра составит 18 метров в секунду.

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Местным жителям посоветовали парковать машины в гаражах. Если гаража нет, то лучше оставить их вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.