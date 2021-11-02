Сильный туман сохранится в Москве до конца дня

Сильный туман сохранится в Москве до конца суток 2 ноября. Видимость будет составлять 200-700 метров, сообщили ТАСС в столичном МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», — сказано в сообщении.

В ведомстве рекомендовали не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Автомобилистам посоветовали быть внимательнее на дороге и снизить скорость движения. Им также напомнили о важность сохранять большую дистанцию между движущимися впереди машинами.

«Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — уточнили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД столицы посоветовали водителям отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — выбирать яркую одежду, чтобы их можно было легко заметить в условиях плохой видимости.

Из-за тумана несколько десятков самолетов из разных городов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы. Их приняли воздушные гавани других городов, в том числе Нижнего Новгорода. Одна из пассажирок самолета рассказала «360», что летела в Москву из Краснодара на лечение.

Она отметила, что людей держат на борту более семи часов — без питьевой воды или еды. При этом на весь аэропорт работает всего один трап, а открытых кафе и ресторанов поблизости нет, как и мест в ближайших гостиницах.