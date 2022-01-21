Сильный снегопад пройдет в горах Сочи

С 22 по 24 января в Сочи ожидается значительное ухудшение погоды. В горах выпадет сильный снегопад. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на администрацию Сочи.

«Все городские службы переведены в усиленный режим работы», — рассказали в ведомстве.

Жителей и гостей города предупредили о том, что лучше отложить поездку в горы в эти дни. Водителям стоит выезжать на дорогу только в случае, если на машине установлена зимняя резина. Также автолюбителям посоветовали не оставлять транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями.