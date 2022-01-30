Сильный снегопад придет в московский регион в воскресенье

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о непогоде, которая ожидается в нескольких регионах России. Метель и снегопад ожидаются в том числе в московском регионе. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Циклон придет в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым в воскресенье. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады.

«Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 метров в секунду. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду», — сообщил Вильфанд.

Синоптик также предупредил подъеме уровня рек до неблагоприятных отметок в Краснодарском крае.

Сильный снег и метель в Москве и Московской области начнется во второй половине дня воскресенья.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал потепление почти по всей России в начале февраля. Температура воздуха будет превышать климатическую норму.