Сильный снегопад обрушился на Москву

Утром 12 ноября Москву накрыл снегопад. В центре города снежинки падали крупными хлопьями. Сейчас осадки остановились.

Из-за плохой погоды на дорогах образовались пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил ситуацию в пять баллов. Водителям напомнили, что из-за не очень хорошей видимости нужно соблюдать дистанцию, избегать резких обгонов и перестроений.

В течение дня снега больше не ожидается. Будет пасмурно, ближе к вечеру может пойти дождь. Воздух днем прогреется до +3…+5 градусов. Несмотря на осадки, плюсовая температура сохранится до следующей неделе.

«В ночные часы температура станет повсюду отрицательной, порядка -2…-7 градусов. Дневная же будет -4…+1 градус», — рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она добавила, что умеренно морозная погода с небольшим снегом сохранится до середины следующей недели.