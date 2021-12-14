Сильный снегопад накрыл Москву 14 декабря. О том, что осадков будет больше обычного, жителей столицы предупредили еще с самого начала зимы.

Сегодня в город придут облачность и обледенение дорог. Температура воздуха задержится в интервале -1…-3 градуса — но только днем. Ночью станет холоднее — опустится до отметки в -6 градусов.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщал москвичам о предстоящем 14 декабря сильном снегопаде и просил по возможности не пользоваться в этот день своими машинами. На дорогах будет большое количество снега, затрудняющего движение. Поэтому в организации попросили автомобилистов временно пересесть на автобусы и метро, особенно если поездка планируется в час пик, не важно, утром или вечером.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что весь день 14 декабря в Москве будет стоять «желтый» уровень погодной опасности.