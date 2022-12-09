Экология 09 декабря 2022, 17:17 Сильный снегопад начнется в Петербурге 12 декабря

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Сильные снегопады и ветреная погода придут в Санкт-Петербург вместе с новым циклоном. Ухудшение погоды начнется в понедельник, 12 декабря. Такой информацией поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

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Высота снега в понедельник достигнет 15 сантиметров. Выпадать он начнет во второй половине дня и продолжится на протяжении ночи 13 декабря. Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. В прибрежных районах он может достичь отметки в 20 метров в секунду.