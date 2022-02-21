Сильный перепад температур и снегопад ожидается в ЯНАО

Значительные перепады температур произойдут в ЯНАО. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышское УГМС.

Там температура опустится с -4 до -18 градусов. Кроме того, синоптики предупредили об умеренном снегопаде.

«Во вторник, 22 февраля температура воздуха днем от -4 до -9 градусов, ночью 23 февраля до -18 градусов. Осадки: небольшой, умеренный снег, по западу преимущественно без осадков», — заявили в ведомстве.

В ночь с 24 февраля температура в ЯНАО упадет до -23 градусов, днем она составит до -3 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от пяти до 2 метров в секунду.