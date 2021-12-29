Сильный мороз пообещали в новогоднюю ночь в ЯНАО

Начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин рассказал, что новогодняя ночь в регионе будет чрезвычайно морозной. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Уточняется, что в регионе уже заметно похолодало. В ближайшую ночь температура упадет до -37… -42 градусов. В ночь 31 декабря возможно похолодание до -45 в некоторых местах.

«Ночью преобладающая температура воздуха по всему региону будет также минус 30-35, местами возможно понижение до минус 40-45 градусов», — уточнил Кошкин.