Сильный ливень подтопил дороги в Казани. Видео

В четверг вечером и в пятницу утром на Казань обрушился сильный ливень. Из-за обильных осадков оказались подтоплены дороги, движение нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов пришлось приостановить.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Метроэлектротранс».

«Согласно регламенту, из-за скопления воды на проезжей части более 150 миллиметров эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов № 5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а», сказано в сообщении.

Из-за осадков уровень воды поднялся на нескольких улицах: Арбузова, Воровского, Гвардейской, Декабристов, Зорге, Карбышева, Минской, Проспекте Победы, Танковом кольце и Университетской.

«Метроэлектротранс» извинился перед пассажирами за доставленные неудобства. Он попросил жителей города временно использовать другой транспорт.

Пользователи соцсетей начали публиковать фото и видео последствий мощного ливня. На кадрах видно, что некоторые подземные пешеходные переходы буквально затопило. При этом на дорогах уровень воды поднялся так высоко, что заливается внутрь машин и автобусов.