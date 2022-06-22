Сильный ливень и град повредили десятки домов в Брянской области

Мощный ливень и град обрушились на Погарский район Брянской области. Порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Повалены больше 10 деревьев, повреждения получили около 35 домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дежурного ЕДДС Погарского района.

По словам собеседника агентства, на северную часть района обрушился град диаметром около двух сантиметров. Он шел около 30 минут.

«Почти 35 домов получили различные повреждения. Где кровлю, где стекла побило, где сайдинг — это те [жители], кто обратился. Еще примерно шесть машин повреждено, около 12 деревьев повалены. Жертв среди населения нет», — сообщил дежурный ЕДДС Погарского района.

В селах от непогоды пострадали посевы на полях и частные огороды. Град накрыл, в основном, Юдиново, Заречное, Красную Рощу, Долботово.

При этом метеостанции град не зафиксировали, отметил в беседе с агентством дежурный синоптик Центра гидрометеорологии Брянской области. Однако были сильные осадки и грозы.

«Повсеместно сильные осадки и грозы, выпало 23-28 миллиметров осадков», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что это примерно 30-40% от месячной нормы.